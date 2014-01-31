Гормональні препарати можуть призвести до панкреатиту

Каролінський інститут попереджає: гормональна замісна терапія іноді призводить до гострого панкреатиту, пише Meddaily.ru з посиланням на "Ремедіум". Це довів аналіз даних 31500 пацієнток, які пережили менопаузу (48-83 років).

Деякі з них приймали гормональні препарати і згодом зверталися до лікарів за допомогою у зв'язку з гострим панкреатитом. Певна модель дозволяла обчислити відносний ризик розвитку захворювання. Виявилося, що у жінок, які приймали гормони, на 57% підвищується ризик гострого панкреатиту.

Але абсолютна кількість випадків захворювання була порівняно невеликою: 71 випадок на 100 000 людино-років серед тих, хто пив гормони, та 52 випадки - серед жінок, які не пили гормони. Найбільш тривожні показники були у жінок, які систематично приймають гормональні засоби, і у тих, хто приймав їх більш як 10 років.