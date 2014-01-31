Як уникнути "кавової" залежності

Залежність від кофеїну - соціально прийнятна форма наркоманії. В цьому переконана професор Лаура Джуліано. У багатьох залежність настільки сильна, що фіксуються ознаки синдрому відміни, і вони просто не можуть зменшити обсяги споживання напоїв, що містять кофеїн, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Причому людей навіть не лякають вагітність, хвороби серця або кровотечі, погано сумісні з споживанням кофеїну. Психологи закликають серйозно поставитися до "кофеїнового розладу", надавши людям можливість лікування. До речі, в минулому році Американська асоціація психіатрів визнала "кофеїновий розлад" реальною проблемою.

Більш як 50% людей, що регулярно споживають кофеїн, зазначають: їм важко відмовитися або скоротити споживаний обсяг. Якщо людина з кофеїновою залежністю не отримує свою порцію кофеїну, у неї проявляється синдром відміни - головні болі, втома, проблеми з концентрацією, відчуття застуди, нудота і м'язові болі.

Експерименти показали: 50% людей страждали від головного болю, коли їх позбавляли кави, а 13% було настільки погано без дози кофеїну, що вони не могли нормально працювати. Лікарі радять здоровим людям споживати не більш як 400 міліграм кофеїну в день (2-3 чашки кави). Ліміт для вагітних - менше 200 міліграм в день. Також урізати кофеїн слід людям з тривожністю, безсонням, високим тиском, захворюваннями серця, нетриманням.