Салат латук із супермаркету - небезпечний продукт

Експерти назвали найбільш небезпечний для здоров'я продукт, який продають у супермаркетах - порізаний листовий салат, який готовий до вживання. А все через бактерії, які знайшли в упаковках салату і які практично неможливо знищити без теплової або хімічної обробки, повідомляє Econet.ru.

Вживаючи його в їжу, ви можете заразитися листеріями, сальмонелою і криптоспоридіями. «Краще купити гамбургер, ніж салат, який всередині цього гамбургера. Якість м'яса проходить через суворий контроль, а щодо салату цієї строгості немає», - стверджує експерт з бактеріології професор Джозеф Пеннінгтон.

Дослідники повідомляють, що зробити салат нешкідливим може опромінення, але вони запевняють, що такий суворий захід навряд чи схвалять. Тому експерти радять дуже ретельно мити салат і робити це навіть у тому випадку, якщо на упаковці написано, що він помитий і готовий до вживання.