Російським дітям обмежать доступ до соцмереж та онлайн-ігор

Міносвіти і Мінкомзв'язку узгодили перелік видів інформації, забороненої до поширення через інтернет в школах, пише РИА Новости.

Тепер регіональні влади повинні будуть обмежити дітей в доступі до сторінок в соцмережах, онлайн-ігор, а також деякими новинними сайтами, повідомила директор департаменту інформаційної та регіональної політики Міносвіти Ганна Усачова.

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура за результатами перевірки, яку ініціював депутат Держдуми Володимир Бурматов, виявила близько 12 тисяч порушень законодавства РФ на предмет невідповідності інтернету в школах країни критеріям необхідної безпеки.

"Рекомендації розроблялися з урахуванням думки експертів з освіти, психологів, фахівців з IT-технологій, представників муніципальної та регіональної влади. В результаті змістовної дискусії Міносвіти з представниками громадськості методичні рекомендації були підтримані всіма учасниками обговорень", - сказала Усачова.

У список шкідливої для здоров'я та розвитку дітей інформації, яка не відповідає завданням освіти і повинна бути заборонена до поширення через інтернет, увійшли сайти, сторінки у соцмережах, форуми, чати і дошки оголошень, які закликають до самогубства, викликають у дітей бажання палити, вживати наркотики і алкоголь, займатися проституцією і жебрацтвом.

Міносвіти рекомендує закрити дітям доступ до інформації, яка викликає у них страх, паніку і жах, заперечує сімейні цінності, містить нецензурну лайку і порнографію.

Школярам заборонять грати в комп'ютерні ігри, в тому числі в масові ігри із великою кількістю користувачів, засновані на імітації бойових або протиправних дій. У шкільних комп'ютерах дітям буде заборонено відвідувати анонімні форуми, чати, дошки оголошень, гостьові книги, такі як іміджборди, анонімайзери, програми, що забезпечують анонімізацію мережевого трафіку в інтернеті. Також школярам закриють доступ до банків рефератів, онлайн-казино, тоталізаторам, сайтів, що нав'язують платні послуги на базі СМС-платежів і до інформаційної продукції, що пропонує магію, чаклунство та чарівництво для вирішення життєвих питань.