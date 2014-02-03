Чим корисна конопляна олія

Конопляна олія - джерело великої кількості корисних сполук, стверджує Марія Анжелес Фернандез-Арч і її колеги. В коноплях висока концентрація вітамінів А, С, Е і бета-каротину. Також в ній є білок, вуглеводи, мінерали і клітковина, повідомляє Meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

На початку 20 століття багато країн заборонили марихуану, тому що деякі сорти містять велику кількість наркотичної речовини - тетрагідроканабінолу. Останнім часом США пішли на поступки в цьому питанні, дозволивши легалізувати використання конопель в медичних цілях. Її прописують раковим хворим та пацієнтам з невиліковними захворюваннями.

У свою чергу, ЄС дозволив культивувати версії конопель з низьким вмістом тетрагідроканабінолу. Вони використовуються у виробництві тканин, паперу. Що стосується конопляної олії, то вона викликає все більший інтерес дієтологів і лікарів через особливу поживність.

Вчені провели детальний аналіз конопляної олії. У ньому вони знайшли велику різноманітність корисних сполук, включаючи стерини, аліфатичні спирти та ліноленові кислоти. Наприклад, альфа-ліноленова кислота відноситься до жирних кислот омега-3, що запобігають ішемічній хворобі серця.