У Греції стався землетрус

На заході Греції сьогодні вранці стався землетрус магнітудою 6,1.

Як повідомляє «Лента.ру» з посиланням на Reuters, за інформацією Служби геології, геодезії та картографії США (United States Geological Survey), поштовхи були зафіксовані pf 122 км на захід від міста Патрас. Осередок землетрусу знаходився на глибині 13,7 км.

Це вже не перший сильний землетрус в регіоні за останній час. Наприкінці грудня на острові Кефалонія, що опинилася в епіцентрі землетрусу магнітудою 5,8, було оголошено надзвичайну ситуацію. У Греції фіксується близько половини землетрусів, що відбуваються в Європі. Востаннє підземні поштовхи призвели до людських жертв у 1999 році, коли в результаті землетрусу магнітудою 5,9 загинули 143 людини.