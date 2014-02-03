Жарознижуючі ліки провокують поширення грипу

На думку біологів і статистів канадського університету МакМастера, використання жарознижуючих засобів збільшує кількість хворих на вірусну застуду, повідомляє Scienceblog.ru.

До такого висновку дослідники прийшли після ретельного аналізу наявних даних про епідемії грипу. Вчені проаналізували можливість передачі захворювання залежно від температури хворого і обсягів продажів жарознижуючих засобів.

За підсумками моделювання дослідники встановили, що тільки в США практика зниження температури за допомогою аспірину, парацетамолу та інших подібних ліків призводить до збільшення кількості летальних випадків, пов'язаних з грипом, на 700 випадків щорічно.