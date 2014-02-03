Молочний коктейль - найнебезпечніший напій

Виявляється, не газована вода найнебезпечніша у світі після алкогольних напоїв, а звичайний молочний коктейль. Такі висновки зробили американські вчені, які щиро переконані у лідерстві газованої води. Але проаналізувавши результати свого дослідження, вони зробили невтішний висновок, що найнебезпечнішим все ж є молочний коктейль, повідомляє Scienceblog.ru.

В молочному коктейлі цукор і жири можуть значно перевищувати середньодобову норму їх споживання для дорослої людини. Враховуючи той факт, що коктейлями часто запивають висококалорійні гамбургери і картоплю фрі, шкідливий вплив напою тільки посилюється.

Висновки вчених базуються на перевірці сотні школярів, які регулярно вживали шоколадний молочний коктейль. Виявилося, що для них цей коктейль як справжній наркотик. Чим більше цукру людина їсть, тим більше їй хочеться знову його споживати, що ніяк не допомагає вирішити проблему з ожирінням американської нації. Це повідомлення зробив керівник дослідження Ерік Стайс. Людина може мати залізну волю і сталеві нерви, але якщо вона стимулює центри задоволення цукром, то вона вже не в змозі контролювати свою вагу. Друге місце в списку найбільш небезпечних безалкогольних напоїв зайняла газована вода.