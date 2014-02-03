Огірок уповільнює процес погіршення пам'яті

Поєднання з огірків і полуниці зупиняє втрату пам'яті, характерну для хвороби Альцгеймера. Це встановили співробітники Солковського інституту. Вони протестували флавонол фізетин, вводячи лабораторним тваринам щодня, пише Meddaily.ru з посиланням на Ani News.

У результаті сполука не тільки зупиняла зниження якості пам'яті, але і допомагала впоратися з проблемами з навчанням. На жаль, сполука ніяк не впливала на утворення амілоїдних відкладень в мозку, що викликають симптоми захворювання. Значить, фізетин діє в обхід механізму формування відкладень. До речі, сполука покращує якість пам'яті і у нормальних організмів.

Більше 10 років тому вчені відкрили, що фізетин захищає нейрони мозку від ефектів старіння. Пізніше було доведено: сполука має антиоксидантні і протизапальні властивості щодо мозкових клітин. Останнє відкриття - сполука активізує клітинний шлях, пов'язаний з якістю пам'яті.