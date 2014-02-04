Дітям просто необхідно мати домашню тварину

Якщо у дитини сильна емоційна прив'язка до домашніх тварин, то вона виросте в чуйного дорослого, який має сильні соціальні зв'язки з оточуючими. За словами Меган Мюллер зі Школи ветеринарії Каммінгс, це підтверджують свідчення самих людей, що мали міцний зв'язок з домашніми вихованцями, передає Meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Опитування понад 500 осіб 18-26, переважно жінок, показало, як люди спілкувалися з тваринами. Отримані відповіді зіставляли з відповідями цих людей на ряд питань, покликаних оцінити їх особисті характеристики компетентності, схильності до турботи, довіри, емоційної зв'язку, відсутності ознак депресії.

Виявилося, якщо молода людина трепетно ставилася до свого улюбленця, дбала про нього, то вона частіше допомагала друзям, рідним, поводила себе як лідер. І залежність тут пряма. На думку експертів, тварини відіграють величезну роль у житті людей, особливо якщо їх заводять у юному віці. Таким чином розвивається здатність встановлювати зв'язок з іншими людьми, виявляти співчуття, зміцнюється впевненість у собі.