Вчені встановили, що "гормон любові" - ідеальне знеболювальне

Окситоцин, "гормон любові", може позбавити від хронічного абдомінального болю (біль у животі), стверджує професор Пол Алевуд з Університету Квінсленда і доктор Стюарт Брирли з Університету Аделаїди. Вони розробили версію окситоцину, придатну для лікування болю, пише Meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Відомо: цей гормон грає важливу роль в репродуктивному процесі і у встановленні соціальних зв'язків. Нова версія відрізняється від звичайної підвищеною стабільністю і наявністю явних знеболюючих властивостей. Окситоцин без проблем виживає в агресивних умовах шлунково-кишкового тракту, добираючись до місця призначення - кишечника.

Молекули нової версії окситоцину впливають на нервові рецептори окситоцину, розташовані в кишечнику. При синдромі подразненої товстої кишки відзначається підвищена чутливість рецепторів. На сьогодні немає ліків, спрямованих на лікування саме цього розладу. А ось окситоцин дає реальну надію. Притому, він не впливає на здорові тканини кишечника, що дозволяє звести побічні ефекти до мінімуму.