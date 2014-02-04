При заняттях спортом варто відмовитися від прийому вітамінів С і Е

Як встановили фахівці, дані добавки гальмують вироблення витривалості, пише Medical News Today. Ці вітаміни антиоксиданти, які підтримують імунну систему в боротьбі з вірусами і бактеріями. Згідно з офіційними рекомендаціями, жінки повинні приймати по 75 міліграмів вітаміну С щодня, а чоловіки - 95 міліграмів. Обом статям слід приймати 15 міліграмів вітаміну Е щодня. Вітамін Е можна знайти в рослинних оліях, горіхах, зелених овочах, а вітамін С - у фруктах, картоплі, броколі.

Доктор Горан Полсен з Норвезької школи спортивних наук вирішив перевірити, чи втручаються ці вітаміни в клітинні та фізіологічні механізми під час тренувань.

Показники утворення нових м'язових мітохондрій (енергетичних фабрик м'язових клітин) виростали тільки у групи, яка приймала плацебо. Добавки не впливали на максимальне споживання кисню або на результати тесту на човниковий біг. А відомо, що під час тренувань підвищується виробництво кисню в м'язах. Це частина сигнального процесу, що змушує змінюватися м'язи. Вітаміни С і Е, будучи антиоксидантами, здатні у великій концентрації знижувати показники окисного стресу, притому блокуючи розвиток м'язової витривалості. Вітаміни заважають клітинній сигнальній активності та експресії певних генів.