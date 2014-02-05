Їжа і вода з пластикового посуду призводить до раку

Школа громадського здоров'я Університету Мічигану вперше показала явний зв'язок бісфенолу-А і раку печінки. Пухлини були виявлені в організмі мишей, які зіткнулися зі сполукою під час внутрішньоутробного розвитку та вигодовування, пише Meddaily.ru з посиланням на Medical Express. Виявилося, 27% гризунів, які стикалися з 1 з 3 доз бісфенолу, який надходив через раціон їх матерів, отримали пухлини печінки або передракові виразки.

Чим більша доза, тим вищий ризик наявності пухлин. Найбільша доза, яку давали матерям мишенят, становила 50 міліграмів на кілограм їжі. Для мишенят ймовірність появи пухлин підстрибувала в сім разів. Фахівці збираються знайти біомаркери в генах мишей, які можуть сигналізувати про підвищений ризик раку. Аналогічні маркери потім спробують виявити у людей.

Відомо, що у жінок рідше розвивається рак. Але у випадку з бисфенолом ця перевага повністю зникала. Вчені годували шеститижневих самок продуктами з однією з трьох доз бісфенолу. Відбувалося це до спарювання, під час вагітності і вигодовування дитинчат.

До речі, раніше проведені дослідження довели: якщо дорослим мишам дати великі дози бисфенора, рак у них не розвинеться. Це доводить, наскільки важливі час впливу і доза. У минулому році вчені знайшли бісфенол в людських тканинах печінки плода. І в ній було багато вільного бісфенолу. Ймовірно, здатність організму позбавлятися від бісфенолу у дорослих людей і плоду сильно відрізняється.