Частота серцебиття дитини залежить від настрою мами

Дитина може заразитися стресом від матері. До такого висновку прийшли вчені зі США.

В експерименті, проведеному вченими з Університету Каліфорнії, брали участь 69 молодих матерів, які мали дітей віком близько 1 року. У той час як діти перебували в ігровій кімнаті, матері виступали з 5-хвилинною промовою, а потім відповідали на запитання, пише Likar.info.

Експеримент викликав у жінок певний стрес, рівень якого вимірювався. Потім дітей повернули матерям, контролюючи у малюків частоту серцевих скорочень.

Аналіз показав, що ЧСС у дітей безпосередньо залежить від рівня стресу їхніх матерів. За словами авторів, малюки відчувають зміни в голосі матері, виразі обличчя і навіть запаху поту. За цими сигналами діти визначають психологічний стан матері. Якщо вона відчуває напругу, вони також починають проявляти занепокоєння.