Сидячий спосіб життя змінює структуру мозку - нейробіологи

Аеробні тренування сприятливі для мозку, а сидячий спосіб життя шкідливий і сприяє збільшенню ризику хронічних захворювань. Проте механізми цих змін залишалися загадкою. Тепер вчені з'ясували, як саме малорухливість шкодить мозку.

Дослідники Державного Університету Уейна в Детройті показали в експерименті на лабораторних щурах, що після трьох місяців без м'язових навантажень клітини мозку змінюють форму відростків і можуть подавати помилкові сигнали.

В експерименті у половини піддослідних гризунів були бігові колеса. Постійно встановлені у клітках, вони дозволяли тваринам бігати, скільки їм заманеться. У другої половини щурів таких коліс не було, і вони рухалися мало. Протягом тримісячного експерименту активні щури пробігали в колесах в середньому за три милі в день, істотно випередивши своїх родичів, позбавлених бігової доріжки.

Після закінчення трьох місяців дослідники вивчили структуру мозку піддослідних тварин. Виявилося, що нервові клітини малорухливих тварин мали безліч відростків, які призводили до легкої збудливості. Такі нервові клітини можуть посилати неправильні сигнали усередині мозку, заплутуючи процес обробки інформації. Крім того, нейрони в цій зоні мозку посилають сигнали до симпатичної нервової системи і серця, в результаті чого починає підвищуватися артеріальний тиск.

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