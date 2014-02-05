Аварія залишила без електропостачання 6 млн жителів Бразилії

Аварія в електромережах залишила без електропостачання 6 млн осіб в 11 штатах Бразилії, яка влітку цього року приймає Чемпіонат світу з футболу, повідомляють латиноамериканські ЗМІ.

Як відзначає РІА «Новости», за даними національного оператора електричної системи країни, причиною аварії стало коротке замикання. Приблизно за годину аварію вдалося усунути.

Серед знеструмлених територій опинилися шість штатів, які прийматимуть ігри світової футбольної першості: Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Мінас-Жерайс, Парана, Ріу-Гранді-ду-Сул і Мату-Гроссу.

Нещодавно міністр енергетики Бразилії Едісон Лобан запевнив, що під час чемпіонату світу в країна електроенергії не бракуватиме.