Найбільшому індійському фармвиробнику закрили доступ на ринок США

Як повідомляється в прес-релізі FDA від 23 січня, відомство попередило Ranbaxy про заборону на ввезення і розповсюдження на території США активних фармацевтичних інгредієнтів, вироблених на заводі компанії в місті Тоанса (штат Пенджаб, Індія) через виявлені порушення. Завод в Тоансі виробляє від 60 до 70 відсотків компонентів ліків Ranbaxy. У січні 2012 року FDA з тих же причин закрило доступ на ринок США продукції, виробленої на інших заводах Ranbaxy в Індії - в Паонта Сахіб і Девасі, а у вересні 2013 року - в Мохалі.

Інспектування фармвиробництва Ranbaxy в Тоансі, проведене 11 січня 2014 року, виявило істотні порушення прийнятих у США стандартів якості і безпеки продукції. Так, з'ясувалося, що персонал заводу проводив повторне тестування вихідних матеріалів, інших інгредієнтів і проміжних продуктів, що не пройшли перевірку на якість, з тим, щоб домогтися прийнятних для виробництва результатів. При цьому такі інциденти ховалися та їхні причини не розслідувалися відповідним чином.

«Вжиті заходи спрямовані на захист американських споживачів від неякісної продукції, - заявила представник FDA Керол Беннет (Carol Bennett). - Ми повинні бути впевнені, що ліки, доступні споживачам у США, незалежно від того, де вони вироблені, відповідають стандартам якості, безпечні і ефективні».

Медпортал