Пам'ять переписує минуле, використовуючи досвід сьогодення - вчені

Пам'ять людини далека від точності та неупередженості відеокамери: вона змінює уявлення людини про минуле, розповіли на сторінках Journal of Neuroscience вчені з США.

Наприклад, твердження про "кохання з першого погляду" - це, найімовірніше, трюк підступної пам'яті, а не взятий з життя сюжет для голлівудських фільмів.

"Коли ви повертаєтеся в пам'яті до моменту зустрічі зі своєю другою половиною, ви можете знову відчути любов і ейфорію. Але, можливо, так ви проектуєте своє справжнє ставлення на ту реальну зустріч з людиною", - говорить автор дослідження Донна Бридж (Donna Bridge) з Медичної школи Файнберга при Північно-Західному університеті (Northwestern University Feinberg School of Medicine).

У дослідженні про помилки пам'яті вчені вперше показали, як саме некоректно відтворена інформація змінює вже існуючі спогади.

"Наша пам'ять актуалізує, а не відтворює факти, так що ми не дуже надійні очевидці, якщо говорити про судові розгляди", - зазначає дослідник.

РИА Новости