Вчені встановили причину появи голоду

Голод - це найважливіше відчуття, що необхідне для виживання будь-якого живого організму. Групою американських вчених в ході нового дослідження було зроблено відкриття, що дозволяє краще розібратися в механізмі виникнення голоду. У статті, опублікованій в науковому журналі Nature, викладено результати дослідження, яке дозволило встановити, звідки надходить сигнал, що сповіщає організм про необхідність поїсти.

Раніше вченими було встановлено, що за відчуття голоду відповідає так званий агути-пов'язаний пептид (AgRP), який впливає на гіпоталамус. У момент штучної або природної стимуляції цієї ділянки мозку, з'являється потреба організму в калоріях, що може призвести до появи сильного почуття голоду і гострої необхідності в прийомі їжі. Але досі було незрозуміло, звідки агути-пов'язаному пептиду надходить сигнал про активацію. Нові дослідження фахівців, що проводили наукові експерименти на лабораторних мишах, показали, що ця речовина активується гормонами, що виробляються паравентрикулярним ядром гіпоталамуса. На думку дослідників, зроблене ними відкриття допоможе у вивченні головних біологічних законів.

Апетит і почуття голоду часто стають предметом наукового аналізу. Так, дослідження, проведені канадцями допомогли встановити деякі гени, які можуть відповідати за ожиріння. Наприклад, встановлено, що ген KSR2 стримує метаболізм і підвищує апетит у людей. Разом з тим, з геном FTO пов'язують схильність до переїдання, а також потяг до жирної і солодкої їжі.

med2.ru