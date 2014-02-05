Блакитний колір допоможе позбавитися хронічної втоми

Раніше вдавалося досягти таких результатів, опромінюючи людей вночі. Але тепер фахівці довели, що ефект зберігається і в денний час.

Щоб зрозуміти, хвилі якої довжини виявилися найбільш ефективними в боротьбі з втомою, вчені звернулися до Джорджа Брайнарда з Університету Томаса Джефферсона. Він створив спеціальний пристрій. З його допомогою порівнювався ефект синього світла з ефектом зеленого світла на прикладі 16 добровольців. Їх опромінювали за 6,5 годин протягом дня.

Добровольці розповідали, наскільки сильно вони відчували сонливість. Оцінювалася швидкість реакції, а на голову надягали електроди, які відстежують зміни мозкової активності. Виявилося, саме опромінення синім світлом зменшувало сонливість, швидкість реакції і кількість епізодів зниженого уваги. Активність мозку теж говорила про більшу зосередженість і готовність до роботи.

med.2ru