Щоб схуднути, вживати їжу слід повільно

Вчені з відділу кінезіології Техаського християнського університету визначили, що при вживанні їжі в повільному темпі людина відчуває себе менш голодною через годину після прийому їжі.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Academy of Nutrition and Diabetics, пише prostosmak.com.ua.

Вчені заявили, що раніше в основному аналізувався зв'язок між споживанням калорій і швидкістю харчування у людей зі здоровим вагою. В даний час було розглянуто співвідношення між швидкістю їжі і споживанням калорій у 35-ти людей з надмірною вагою і ожирінням, і у такої ж кількості людей зі здоровою вагою. Обидві групи були зобов'язані споживати їжу один раз на день у контрольованому середовищі протягом 2 днів. Обидві страви були однаковими для кожної групи, а вміст калорій і вага кожної порції вимірювалися перед вживанням.

Під час першого прийому їжі обидві групи їли в повільному темпі. Під час другого - у швидкому темпі, з поспішними укусами, квапливим жуванням і без використання столових приладів. Результати показали, що обидві групи відчували себе менш голодними через годину після повільного прийому їжі, в той час як після швидкого прийому їжі голод виявлявся сильнішим.

Вчені стверджують, що інформація про те, як люди можуть скоротити вагу, збільшивши час жування їжі, може допомогти в розробці стратегій скорочення споживання калорій. Крім того, повільне вживання їжі може знизити споживання загальної кількості калорій і збільшити задоволення від одержуваних продуктів.