Як виникають тривожні розлади

Вчені вважали, що у мозгу є певна ділянка, яка пригнічує стресову відповідь. Але, виявилося, все навпаки - сааме вона викликає тривожність, пише Medical News Today. Отже, було виявлено нервовий ланцюжок, що з'єднує латеральну стінку мозку з іншими відділами мозку. І цей зв'язок безпосередньо впливає на виникнення тривожного стану.

Медики мало знають про тривожності і не можуть її ефективно лікувати. Раніше всі фахівці досліджували мигдалеподібне тіло. Ідея дослідити зв'язок латеральної стінки була висловлена вперше.

У центрі уваги вчених - нервовий ланцюг, відомий як септо-гіпокампальна вісь. У мишей тривожна поведінка, викликана стресом, супроводжувалася активізацією клітин в області латеральної стінки, розташованої, як раз, в межах даного нервового ланцюга. Навіть нетривала активація викликала тривожний стан, який зберігався протягом щонайменше 30 хвилин (і навіть тоді, коли клітини мозку були неактивні). Вчені вирішили подивитися, з чим пов'язана латеральна стінка. Виявилося, вона гальмувала активність нейронів в сусідньому гіпоталамусі.

Нейрони-інгібітори з гіпоталамуса були пов'язані з третьої структурою мозку - паравентрикулярним ядром. Ядро контролює вивільнення гормонів під час стресу. Це стосується і стресового гормону кортизолу. Така подвійна активність ланцюга, що передбачає активізацію латеральної стінки, призводила до підвищення тривожності. Активація нейронів латеральної стінки давала підвищення концентрації циркулюючих в крові стресових гормонів. Отже, "включалося" паравентрикулярне ядро. А ось гальмування активності зв'язків латеральної стінки з гіпоталамусом дозволяло уникнути збільшення концентрації стресових гормонів в умовах стресу. Це потенційний метод позбавлення від тривожності, вважають дослідники.

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