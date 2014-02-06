Корисність мультивітамінів занадто перебільшена

В результаті масштабних статистичних досліджень вчені прийшли до висновку, що корисність мультивітамінів сильно перебільшена. Так, наприклад, вони не гальмують старіння мозку, не зменшують ймовірність серцево-судинних захворювань, а від раку більш ефективно захищає регулярне заняття фізкультурою. Що стосується подолання болю, то дієвий засіб ви знайдете тут, а не в мультивітамінах, пише Scienceblog.ru.

Як відомо, природні вітаміни корисні для організму. Однак окремі продукти містять в значних кількостях тільки деякі з них. Так, наприклад, вітаміну С багато в апельсинах і смородині, а каротину в моркві. Щоб отримати відразу багато і різних вітамінів були створені мультивітамінні препарати, які користуються величезною популярністю.

Щоб перевірити їх ефективність, вчені зібрали статистику багаторічних спостережень за десятками тисяч добровольців. Як виявилося, вживання мультивітамінів не впливає на ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера, серцево-судинних захворювань, а ймовірність раку знижує всього на 8%, що істотно нижче, ніж ефект від простої ранкової фіззарядки.