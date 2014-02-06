Плацебо здатне ефективно зняти головний біль

Як встановили вчені, при головному болю ефект від таблетки-«пустушки» часто порівнюваний зі знеболювальною дією звичайного засобу від мігрені.

Як повідомляє Scienceblog.ru з посиланням на nizoral.ru останнім часом плацебо досить успішно застосовується в якості ефективного терапевтичного засобу, який допомагає послабити, а то й взагалі усунути симптоми таких захворювань, як синдром неспокійних ніг, клінічна депресія, еректильна дисфункція, синдром подразненого кишечника. Правда, для лікування лупи, застуди або опіків слід використовувати традиційні засоби.

Нещодавно вчені з ізраїльського Медичного центру дьякониці Бет і американської Медичної школи Гарварду встановили, що плацебо чудово справляється з мігренню. Таким чином, пацієнти можуть істотно заощадити на ліках від головного болю, приймаючи звичайні вітаміни у вигляді плацебо.