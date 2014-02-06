Недосипання провокує ріст ракових клітин

Вчені Чиказького університету провели ряд клінічних випробувань над мишами, яким були щеплені ракові клітини. Мишей розділили на дві групи і протягом 4 тижнів проводили спостереження за ними.

Щодві хвилини вчені будили першу групу мишей, після чого миші знову засипали. Друга група піддослідних мишей весь цей час спала без подразників. Після закінчення експерименту результати показали, що у першої групи мишей стан здоров'я різко погіршився, ракові пухлини мишей з першої групи в 2 рази перевищували розміри пухлин у мишей другої групи, яким давали відпочивати.

Глава проекту Девід Гозал з університету Чикаго прокоментував результати дослідження: "Недосип здатний впливати на імунну систему людини, послаблюючи і змінюючи її". Переривчастий сон послаблює імунну систему, і вона більше не справляється з раковими клітинами, дозволяючи їм рости.

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