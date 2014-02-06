Дітей не варто перехвалювати - психологи

Психологи з університету штату Огайо (США) спільно з колегами з університету Утрехта в Нідерландах провели дослідження за участю 240 дітей. В експерименті, який проводили психологи, маленьких добровольців попросили намалювати копію зі знаменитого полотна Ван Гога "Дикі троянди". Після цього дитина отримувала похвалу у вигляді записки від дорослого, який був ідентифікований як "професійний художник".

У записці похвала полягала в якомусь із прикметників або прислівників: "неймовірно", "чудово" або "добре". У перших двох випадках оцінка явно була завищеною, і діти, які її отримували були схильні братися надалі за завдання, з якими вони не в змозі були впоратися. Так, для копіювання картин вони вибирали більш складні знімки.

Діти, які отримали більш скромну оцінку, воліли для наступних завдань більш прості картинки, проте вони страждали від тиску серед дітей із завищеною самооцінкою - розповіли психологи. Їх результати показують, що надлишок компліментів може поставити в незручну ситуацію і дітей із завищеною самооцінкою і надати в той же час занадто великий тиск на дітей з низькою самооцінкою.

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