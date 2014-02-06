Противірусні властивості зеленого чаю

Головний компонент зеленого чаю, епігаллокатехін галлат /EGCG/, запобігає дії трьох типів вірусу грипу, в тому числі форми H1N1, показало відкриття Університету міста Сідзуока. Віруси грипу легко піддаються мутації, тому швидко поширюються щорічно по всьому світу. Професор Такаші Судзукі вважає, що за допомогою зеленого чаю можна боротися і з новими формами грипу, і зі звичайною сезонною інфекцією. Вчені довели, що катехін, основний поліфенол зеленого чаю, грає важливу роль в профілактиці інфекційного грипу. Серед різних типів катехіну EGCG має найпотужнішу противірусну активність. Незалежно від вірусних підтипів EGCG також проявив захисні властивості проти нового типу вірусу H1N1.

В експериментах три типи вірусів грипу, включаючи H1N1, були змішані з витяжкою чаю EGCG. Суміш була додана в клітинні культури, щоб інфікувати їх. Після число заражених клітин було підраховано. Навіть на низьких концентраціях EGCG надійно запобігав дії грипу на клітини - кращим чином, ніж препарат амантадин, призначений для профілактики і лікування грипу. Японські лікарі стверджують, що як у чистій формі, так і у формі лікарської екстракту традиційний напій може послужити найкращим засобом від грипу.

med2.ru