Місцева анестезія допоможе жінкам при менопаузі

Введення анестезії поруч з пучком нервів шиї (блокада зірчастого ганглія) може частково позбавити від припливів. Це ідеальний варіант для жінок, які не приймають гормони, пише Meddaily.ru з посиланням на Eurek Alert. Північно-Західний університет і Університет Іллінойсу протестували анестетик на 40 жінках.

Одній групі вводили анестетик, а другої групи - фізрозчин.

Дослідження тривало 6 місяців. За цей час жінки фіксували всі припливи, що відбувалися протягом дня. Також жінки носили спеціальні прилади, які відстежують теплопровідність шкіри. В середньому у жінок припливи траплялися по 10 раз в день. Дві третини з них були помірними або сильними.

Помірні припливи тривали до 15 хвилин, супроводжуючись потовиділенням, сухістю в роті, м'язовим напруженням, прискореним серцебиттям. А ось сильні, що тривали до 20 хвилин, відрізнялися жаром, слабкістю, переднепритомним станом, сильним потовиділенням, порушеннями в ритмі серцебиття.

Через півроку після введення анестетика загальна кількість припливів особливо не відрізнялася в основній і контрольній групах. Але ось число помірних і сильних приливів зменшувалася на 52% у жінок з блокадою, і на 4% в контрольній групі. Більш того, інтенсивність припливів знизилася на 38% і 8% відповідно.