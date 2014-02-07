Тимчасова втрата зору посилює слух

Вчені вважають, що цей підхід можна застосовувати стосовно деяких людей з проблемами зі слухом. Даний висновок можна зробити внаслідок досліджень на тваринах. Як показав експеримент, коли мишей поміщали в темну коробку на тиждень, у них змінювалася робота мозку, і посилювався слух, передає Meddaily.ru з посиланням на BBC.

Ефект зберігався протягом декількох тижнів після повернення мишей в звичайне середовище. Університет Джонса Хопкінса і Університет Меріленда порівняли слух мишей, яких тримали в темряві, зі слухом мишей, які перебували при природному освітленні. Тварини, що перебували в темряві, могли чути більш тихі звуки порівняно з контрольною групою.

Притому, у гризунів змінювалася структура слухової кори. В ній не з'являлися нові нейрони, але натомість посилювалися вже існуючі нейронні зв'язки. Поки вчені не знають, чи можна досягти аналогічних результатів у людей. Одне зрозуміло: помістити людину в темну кімнату на тиждень нереально. Можливо, зміни в слуховий корі допоможуть людям, яким потрібні слухові імплантати або у яких спостерігається вікове зниження якості слуху.