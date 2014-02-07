Причиною глобального потепління 3 млн років тому виявилися лісові пожежі
10:41, 07 лютого 2014Зарубіжні новини
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Зокрема, лісові пожежі є єдиним поясненням високого рівня викидів вуглекислого газу в атмосферу 3 млн років тому
Фото: УНІАН
Причиною глобального потепління 3 млн років тому виявилися лісові пожежі, з'ясували американські вчені з Єльського університету.
Як передає Газета.ru, до такої думки кліматологи прийшли, підрахувавши рівні концентрації тропосферного озону, аерозольних частинок і метану в епоху середнього пліоцену. Виявилось, що їх вміст у атмосфері втричі перевищував аналогічні показники передіндустріальної ери.
Провівши додаткове дослідження, вчені дійшли висновку, що глобальне потепління, яке відбулося тоді, скоріш за все, є результатом масових лісових пожеж.
Зокрема, лісові пожежі є єдиним поясненням високого рівня викидів вуглекислого газу в атмосферу 3 млн років тому.
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