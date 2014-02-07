Фахівці зроблять парацетамол нешкідливим для печінки

Передозування парацетамолом, небезпечне для печінки, - одна з найсерйозніших проблем, що виникли у зв'язку з безконтрольним продажем препаратів проти застуди. Як передає Meddaily.ru з посиланням на "Ремедіум", дослідники з Університету Аделаїди зрозуміли, як запобігти розвитку печінкової недостатності у випадку передозування парацетамолу.

Так, недотримання дозування може призвести до необхідності пересадки печінки. Токсичні дози парацетамолу призводять до підвищення рівня кальцію у клітинах печінки, що провокує їх загибель. Вчені з'ясували: надходження кальцію в гепатоцити (клітини печінки) пов'язано з активацією потенціалзалежних рецепторів катіонних каналів TPRM2 у відповідь на окислювальний стрес.

Дані рецептори розташовуються на клітинних мембранах. Якщо ж у клітин на мембранах не було цих рецепторів, то токсична дія парацетамолу їм не загрожувала. Аналогічний ефект досягався за рахунок хімічних речовин, що блокують рецептори TPRM2. У перспективі дані речовини можуть увійти в нові ліки.