Нежирний йогурт зменшує ризик розвитку діабету на 28%

Якщо з'їдати трохи йогурту кожен день, то можна знизити ризик розвитку діабету 2-го типу більш ніж на чверть, пише Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Фахівці з Кембриджського університету кажуть: щотижневе споживання 4,5 порцій йогурту по 125 грамів зменшує ймовірність діабету на 28%.

До речі, і інші нежирні молочні продукти мають захисні властивості. Це показав експеримент з 4255 добровольцями. За 11 років 753 людини з них отримали діагноз "діабет 2-го типу". Люди, які найбільше споживали ферментовані продукти з низьким вмістом жиру (йогурт, сир і нежирні сири), в цілому за час дослідження на 24% рідше отримували неприємний діагноз.

Коли вчені окремо досліджували йогурт, виявилося, він пов'язаний з 28%-м зниженням ризику. Правда, можливо, люди, які часто споживають йогурт, ведуть здоровий спосіб життя, що відбивається на статистиці захворюваності. Однак є ймовірність того, що пробіотичний бактеріальний комплекс та особлива форма вітаміну К, що містяться у ферментованих молочних продуктах, рятували від діабету.