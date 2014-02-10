Пацієнта німецької клініки вилікували завдяки серіалу "Доктор Хаус"

Пацієнту німецького Центру недіагностованих захворювань при Марбурзькому університеті змогли поставити правильний діагноз завдяки тому, що лікар був прихильником телесеріалу «Доктор Хаус»

Так, один з пацієнтів німецьких лікарів після зміни ендопротеза кульшового суглоба став страждати від серцевої недостатності, втрати зору та слуху, а через лихоманку, повідомляє Focus.ua з посиланням на The Lancet.

Незважаючи на всі зусилля лікарів, з'ясувати причину нездужання чоловіка не вдавалося до тих пір, поки один з них не згадав серію, в якій доктор Хаус лікував пацієнта зі схожими симптомами.

Тоді причиною захворювання виявилося отруєння кобальтом, що міститься в протезі. Провівши додаткову діагностику, лікарі з'ясували, що у пацієнта спостерігається схожа проблема.

Вони негайно замінили чоловікові протез на керамічний, і через кілька тижнів він вже почував себе здоровим.