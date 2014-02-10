Кава зміцнює пам'ять і усуває забудькуватість

Вчені розкрили позитивний вплив кофеїну на людську пам'ять на прикладі добровольців, які розв'язували завдання на пам'ять.

Кофеїн помітно покращує пам'ять людини, робить її менш забудькуватою і покращує консолідацію довготривалої пам'яті на протязі дня після того, як вона випила одну або кілька чашок кави, заявляють нейрофізіологи в статті, опублікованій в журналі Nature Neuroscience, пише РИА Новости.

"Ми завжди знали, що кофеїн покращує роботу мозку, однак ніхто не намагався дізнатися, як він діє на нашу пам'ять і розумові здібності, і чи впливає він на вміння запам'ятовувати інформацію. Нам вперше вдалося встановити, що кофеїн зменшує нашу забудькуватість протягом 24 годин", - заявив Майкл Ясса з університету Джона Гопкінса в Балтіморі (США).

Ясса і його колеги виявили позитивний вплив кофеїну на людську пам'ять на прикладі добровольців, які розв'язували завдання на пам'ять.

Виявилося, що добровольці, які приймали таблетки з кофеїном, приблизно на 30% частіше згадували правильні картинки і знаходили відмінності в наборах зображень. Даний факт, як вважають нейрофізіологи, дозволяє говорити про те, що кофеїн покращує пам'ять і робить нас менш забудькуватими.

"В якості нашого наступного кроку ми спробуємо з'ясувати, яким чином кофеїн покращує роботу мозку, використовуючи МРТ та інші методики спостереження за роботою мозку. Крім того, ми знаємо, що кофеїн часто пов'язується з довгожительством і підвищеною стійкістю до хвороби Альцгеймера. Ці питання теж варто вивчити", - підсумовує Ясса.