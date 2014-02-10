Висока доза вітаміну С посилює протираковий ефект хіміотерапії

Це показали експерименти в лабораторії з клітинними культурами, мишами, а також з 22 пацієнтами з розвиненим раком яєчників. Ін'єкційне введення вітаміну - безпечна, ефективна і дешева методика лікування раку яєчників та інших типів раку, переконані американські вчені.

Однак вітаміни не можна запатентувати, тому фармацевтичні компанії навряд візьмуться за тестування та інвестування. Насправді, ще в 1970-х було встановлено, що внутрішньовенні вливання вітаміну С позитивно позначаються на лікуванні раку. Але коли провели клінічні випробування (вітамін давався в оральній формі), ефекту досягти не вдалося і дослідження залишили, пише Меддэйли.

Відомо: якщо вітамін надходить перорально, то організм швидко його виводить. Співробітники Університету Канзасу з цієї причини вирішили застосуваи ін'єкції. Таким чином вітамін затримується в тілі, не завдаючи шкоди здоровим клітинам. Було доведено, що клітини раку яєчників чутливі до вітаміну С. Завдяки вітаміну С хіміотерапія краще переносилася.