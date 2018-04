Медики пропонують переглянути норми тривалості пологів

Такі результати були отримані в ході масштабного дослідження, проведеного вченими з Каліфорнійського університету (Сан-Франциско). Автори закликають переглянути діючі рекомендації, а доти пропонують всім фахівцям мати на увазі отримані дані й уникати невиправданого втручання у процес пологів, ґрунтуючись лише на уявній надмірної тривалості другого періоду. Робота опублікована в журналі Obstetrics and Gynecology.

При епідуральній анестезії лікарський препарат вводиться через катетер в епідуральний простір хребта. Це призводить до втрати больової чутливості завдяки блокаді проходження нервових імпульсів у спинний мозок. Вважається, що цей вид анестезії в пологах подовжує процес вигнання плоду приблизно на годину. Згідно з чинними рекомендаціями Американського конгресу акушерів і гінекологів (ACOG) від 2003 року, тривалість другого періоду перших пологів з епідуральною анестезією вважається аномальною, якщо вона триває понад три години, і без епідуральної анестезії - більше двох годин. У разі других і наступних пологів ці цифри - дві години і один годину відповідно.

Автори дослідження провели аналіз масиву даних з 1976 по 2008 рік про 42268 вагінальних пологів. Приблизно в половині випадків застосовувалася епідуральна анестезія. Дослідники порівняли середню тривалість другого періоду пологів у разі застосування епідуральної анестезії та без неї, а також оцінили найбільш поширену частоту тривалості цієї стадії для обох груп.

В результаті було встановлено, що тривалість другого періоду в 95% для перших пологів з епідуральною анестезією становить 5 годин 36 хвилин, а без неї - 3 години 17 хвилин. Для других і наступних пологів ці цифри становлять 4 години 15 хвилин 1 година 21 хвилина відповідно. В цілому, роблять висновок автори, застосування епідуральної анестезії подовжує другий період не на один, а більш, ніж на дві години, як для перших, так і для наступних пологів.

Крім того, результати дослідження свідчать, що процес вигнання плода в нормі триваліше, ніж це прийнято вважати, що підтверджує дані ACOG та Національних інститутів здоров'я США (NIH), оголошені в 2012 році. У ході дослідження автори виявили, що, якщо виходити з діючих рекомендацій ACOG, аномальними можна визнати 31 відсоток перших і 19 відсотків наступних пологів.

"Настав час переглянути поняття про норму і скорегувати рекомендації згідно з новими даними", - цитує The New York Times провідного автора дослідження Івонн Чен (Yvonne W. Cheng).

"Отримані результати свідчать про те, що лікарям не слід поспішати застосовувати такі заходи, як окситоцин, щипці, вакуум або кесарів розтин, - прокоментувала підсумки роботи групи Чен дослідник NIH Кетрін Лафон (Katherine Laughon). - І медики, і самі породіллі при ухваленні рішення про втручання повинні знайти баланс між користю вагінальних пологів і потенційним ризиком для матері та дитини".

"Ці результати дуже важливі і ACOG слід переглянути рекомендації 2003 року, - заявив The New York Times глава відділення акушерства і гінекології бостонської лікарні Brigham and women's Роберт Барбіері (Robert L. Barbieri). - Я внесу зміни у свою практику і не буду особливо хвилюватися, якщо в перших пологах другий період буде тривати п'ять з половиною годин після епідуральної анестезії при нормальних показниках моніторингу стану плода".

medportal.ru