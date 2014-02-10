Сімейні сварки збільшують ймовірність ранньої смерті

Якщо людина вважає, що партнер її не підтримує, то у неї цілком ймовірно розвинеться хвороба серця, попереджають співробітники Університету Юти. Як показало опитування, коли партнер іноді підтримував, але іноді і сильно турбував людину, відзначався високий рівень кальцифікації артерій, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. А це підвищує ризик передчасної смерті.

Вчені опитали 136 літніх пар (середній вік - 63 роки, а тривалість шлюбу - 36 років). Оцінювався загальний ступінь задоволення шлюбом і рівень наданої чоловіком підтримки. Приблизно 30% людей розцінювали партнера як джерело підтримки, а в 70% випадків партнер то підтримував, то відмовлявся від цієї ролі. Сканування за допомогою комп'ютерної томографії показало стан коронарних артерій учасників дослідження.

Найвищі рівні кальцифікації фіксувалися, якщо обидва партнери вважали свою другу половину такою, що не підтримує та не виправдовує надій. Це, мабуть, змінювало ставлення людей один до одного, підвищувало рівень стресу, що впливає на серце і судини. Якщо ж так думав лише один партнер, то ризик був значно нижчим. Ефект не залежав від статі людини.