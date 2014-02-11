У московському метро з'являться обмежувачі для сліпих

Спеціальними випуклими обмежувачами - шуц-лініями для сліпих - обладнають 38 платформ столичного метрополітену до кінця 2014 року, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Всеросійське товариство сліпих (ВТС) підготувало список тих станцій, якими найчастіше користуються інваліди з вадами зору, - повідомив газеті "Известия" прес-секретар ГУП "Московський метрополітен" Павло Сухарников. - Для орієнтації глухих людей в підземці передбачено низку заходів, зокрема рухомий рядок, яким обладнані поїзди типу "Русич" і нові склади 760-ї серії, що зараз закуповують. Також блимаюча лампочка над дверима вагона дозволяє інвалідам з вадами слуху зрозуміти, коли закінчується посадка у поїзд".

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Голова ВТС Олександр Мошковський пояснив "Известиям", що шуц-лінії - це випуклі смуги, які розміщують на відстані 0,5 м від краю платформи. Покриття обмежувачів дозволяє відчути перешкоду як тростиною, так і підошвою черевика, тому ризик падіння інваліда під поїзд зводиться до нуля.