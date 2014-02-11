Банани врятували дитину від важкої форми безсоння

Трирічний Аарон Баттерсбі доставляв батькам чимало проблем. Йому ніяк не вдавалося вночі спокійно спати. Дитина часто прокидалася і скаржилася на кошмари. Або в три ночі він вставав, сповнений сил. Більше він не лягав. Виправити ситуацію допомогли банани. Тепер батьки дають хлопчикові половину банана перед сном, розповідає Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Примітно: ні розслаблююча музика, ні спеціальне освітлення в дитячій не допомагали вкласти дитину. Також хлопчикові призначали мелатонін, але і він не спрацював. Зате завдяки бананам дитина засинає о восьмій вечора, а встає о сьомій ранку. До цього, нестача сну призводила до того, що через перевтому хлопчик починав себе бити, кричати і чіплятися до оточуючих. Він скреготав зубами і не міг всидіти на місці.

Відомо, що дитина народилася на 14 тижнів раніше терміну. У госпіталі його будили щогодини на годування. У чотири місяці хлопчика виписали додому. Але і там безсонні ночі продовжилися. До 12 місяців вночі він спав по 4 години, а вдень дрімав. Чому саме банани спрацювали, ніхто не знає. Можливо, так як банани є прекрасним джерел магнію і калію, вони допомагають розслабити м'язи. Також в бананах можна знайти триптофан, який переводиться в серотонін і мелатонін, який допомагає регулювати сон.

В принципі, поліпшити якість сну здатні будь-які продукти з низьким глікемічним індексом, тобто ті, що повільно вивільняють енергію. До них відноситься хліб з непросіяного борошна і арахісове масло.