Стримування емоцій продовжує життя
11:46, 11 лютого 2014Зарубіжні новини
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Прийшли до висновку, що люди, які тримають емоції в собі, живуть довше, ніж їхні емоційні однолітки
Фото: ikra-studio.com
Стримування емоцій продовжує життя, з'ясували британські вчені, пише Gazeta.ru.
До такого висновку вони дійшли в ході дослідження, участь у якому взяли 6 тис. осіб.
Крім результатів стандартного анкетування, вчені врахували такі чинники, як наявність вищої освіти, постійної роботи і відміток про відвідини психолога.
Зібравши метадані та проаналізувавши їх, вони прийшли до висновку, що люди, які тримають емоції в собі, живуть довше, ніж їхні емоційні однолітки.
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