Стримування емоцій продовжує життя, з'ясували британські вчені, пише Gazeta.ru.

До такого висновку вони дійшли в ході дослідження, участь у якому взяли 6 тис. осіб.

Крім результатів стандартного анкетування, вчені врахували такі чинники, як наявність вищої освіти, постійної роботи і відміток про відвідини психолога.

Зібравши метадані та проаналізувавши їх, вони прийшли до висновку, що люди, які тримають емоції в собі, живуть довше, ніж їхні емоційні однолітки.