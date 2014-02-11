Пологи в домашніх умовах небезпечніші, ніж в клініці. Це показали результати дослідження, що проведено фахівцями клініки New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, пишуть Подробности.

Дослідники проаналізували дані за період 2007-2009 років про 10,5 мільйона пологів та випадки смертності дітей протягом 28 днів після появи на світ. Всі випадки вагітності були доношеними і одноплодними.

Аналіз показав, що небезпека планових домашніх пологів навіть у присутності кваліфікованого акушера значно вища, ніж пологів у лікарні.

Зокрема, ризик смерті після пологів удома склав 13,2 на 10 тисяч народжень, а лікарняних - 3,1 на 10 тисяч. Якщо ці пологи перші, показник смертності після пологів удома ще вищий - 21,9 на 10 тисяч народжень.

Автори роботи гінекологів рекомендують попереджати майбутніх батьків про ризик пологів вдома.