Солодкі продукти впливають на імунну систему

Кількість цукрів, що вживає людина, впливає на ризик смерті від серцевих захворювань. Результати нових досліджень про вплив цукру на організм людини опубліковані у виданні «JAMA».

Групою вчених на чолі з доктором Кване Янгом проаналізовано дані 3-х національних досліджень за період з 1988 по 2010 рр., які були присвячені оцінці здоров'я і харчування американського населення. В аналіз увійшла інформація про більш ніж 30 тис. осіб у віці 20 років і старше. До уваги брали кількість цукру в раціоні харчування, одержуваних людьми з фруктових напоїв, солодких газованих напоїв, різноманітних десертів і цукерок.

Виявляється, якщо на частку цукрів відводилося 10-25% від загального кількість калорій, то ризик смерті від кардіоваскулярних захворювань зростав на 30%, порівняно з тими, хто споживав менше 10% цукрів. Якщо кількість цукрів перевищувала 25%, цей ризик збільшувався в 2,75 разу. Авторами дослідження було наведено приклад, що людина, раціон якої дорівнює 2000 кілокалорій на добу, випиваючи 590 мл солодкої газованої води, отримує близько 15% цукрів від загально-добової кількості калорій.

Паралельно в ході інших досліджень було встановлено негативний вплив продуктів з високим вмістом цукру на пам'ять людини. У свою чергу австралійськими фахівцями була визначена причина такого впливу.

Виявляється, висока концентрація цукру в організмі, поступово може призвести до запалення гіпокампу, що є особливим відділом мозку, що відповідає за деякі пізнавальні функції та зберігання спогадів. Як наслідок страждає пам'ять людини і увага.

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