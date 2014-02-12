Медики: м'який матрац - не найкращий вибір

Якість матраца вирішує багато чого, з точки зору здоров'я людини. Ще у 2011 році було проведене опитування, що показало: для 92% респондентів зручний матрац важливий для міцного сну, пише Meddaily.ru з посиланням на Huffington Post. А хороший сон пов'язаний з підтриманням нормального ваги, гарною роботою пам'яті і довгим життям.

Дослідження 2009 року (було залучено 59 здорових чоловіків і жінок) доводить це. Спочатку люди спали 28 ночей на своєму звичайному матраці, а потім ще 28 ночей - на новому матрац середньої жорсткості. Потім потрібно було оцінити рівень стресу (симптоми: занепокоєння, стрибкоподібний хід думок, нервозність, дратівливість, головні болі, тремтіння). Новий матрац дозволяв знизити показники стресу завдяки підвищенню якості сну та зменшенню болю.

Універсального визначення м'якості або жорсткості матраца немає. Все індивідуально, говорить Роберт Оексман, керівник інституту "Сліп ту Лів". Загалом медики вважають, що м'який матрац - не найкращий вибір. Вибираючи матрац, фахівці радять полежати на ньому хвилин 20. Зрозуміти ж, що потрібно замінити матрац, можна за зниження якості сну. При цьому у людини можливий розвиток алергії - пилові кліщі, особливо небезпечні для астматиків, живуть у старих матрацах.