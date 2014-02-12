Вперше розроблено рекомендації щодо профілактики інсульту у жінок

Американська асоціація серця (AHA) вперше в історії розробила клінічні рекомендації по профілактиці інсульту у жінок.

«Якщо ви - жінка, більшість чоловічих факторів ризику інсульту стосуються і вас, однак на ваш ризик впливають також гормони, репродуктивне здоров'я, вагітність, дітонародження й інші чинники», - пояснила в прес-релізі AHA співавтор рекомендацій Черіл Бушнелл (Cheryl Bushnell), директор інсультного центру в медцентрі Університету Уейк-Форест в Вінстон-Сейлемі, штат Північна Кароліна.

Вона додала, що такі фактори ризику як підвищений артеріальний тиск, мігрень з аурою, миготлива аритмія, діабет, депресія і емоційний стрес більш поширені або мають більше значення у жінок, ніж у чоловіків. У зв'язку з цим для них були розроблені окремі рекомендації.

Відповідно до публікації в журналі Stroke, проводити профілактику інсульту у жінок потрібно наступним чином.

При підвищенні артеріального тиску до вагітності слід подумати про призначення низьких доз аспірину або препаратів кальцію для зниження ризику прееклампсії.

У жінок з прееклампсією вдвічі підвищується ризик інсульту і вчетверо - артеріальної гіпертензії в подальшому житті. Тому прееклампсія в анамнезі повинна вважатись фактором ризику, і впливати на інші фактори (куріння, підвищення рівня холестерину і ожиріння).

При помірно підвищеному артеріальному тиску (150-159/100-109 ммрт.ст.) у вагітної слід подумати про призначення гіпотензивної терапії; значно підвищений тиск (160/110 мм рт.ст. і більше) треба лікувати обов'язково.

Перед призначенням оральних контрацептивів слід моніторувати артеріальний тиск, оскільки комбінація цих факторів підвищує ризик інсульту.

При мігрені з аурою слід відмовитися від куріння для зниження ризику інсульту.

У віці понад 75 років жінкам слід проводити скринінг на фібриляцію передсердь через її зв'язок з високим ризиком щодо інсульту.

Ці рекомендації призначені насамперед для лікарів первинної ланки надання медичної допомоги, в тому числі акушерів-гінекологів.

Ремедіум