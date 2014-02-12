Смертність внаслідок кору за 12 років знизилася на 78% - ВООЗ

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 2000-го по 2012-й рік смертність в результаті захворювання на кір впала на 78%, з 562 тисяч жертв у 2000-му році до 122-х тисяч в 2012-му році.

Однак, за даними на 2012-й рік, на кожні 100 дітей, народжених у Центральноафриканській Республіці, 13 вмирали, не досягнувши п'ятирічного віку. Багато з них - в результаті захворювання на кір.

У 2001-му році ВООЗ, ООН, ЮНІСЕФ, американський "Червоний хрест" і ще кілька організацій почали втілювати в життя проект по боротьбі з кором та краснухою (The Measles & Rubella Initiative). Мета проекту - зробити все, щоб жодна дитина не померла від кору і не була народжена з синдромом вродженої краснухи. До 2015-му році учасники проекту ставлять собі за мету скоротити смертність від кору на 95%, а до 2020-го року - досягти повного зникнення кору і краснухи в п'яти з шести регіонів ВООЗ.

За один 2012-й рік, під час масових кампаній по боротьбі з кором, було щеплено 145 мільйонів дітей.

Однак, як зазначає ВООЗ, прогрес у боротьбі з цими дитячими захворюваннями залишається нерівномірним, оскільки цілі групи населення досі не отримують щеплення.

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