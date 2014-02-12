Вчені пропонують починати робочий день пізніше

В першу чергу, у людини погіршується сон. Молоді і здорові цей процес сприймають легше, а от у літніх людей і хворих він може затягнутися надовго. Неякісний або недостатній сон, якщо до того ж у людини змінна робота, нервування, призводить до денної сонливості і порушення багатьох нервових та нейроендокринних функцій організму, аж до підвищення ризику щодо онкологічних і серцево-судинних захворювань.

Тому, як вважає вчений, необхідно відновити часові пояси для повернення до життя за поясним сонячним часом. Це дозволить людям прокидатися разом з сонцем, а, як відомо, людські біоритми пов'язані з природними добовими коливаннями.

Росія зараз живе за часом, по якому люди постійно випереджають своїм пробудженням Сонце, тому й порушуються нормальні режими праці і відпочинку. Насильницьке пробудження до сходу сонця через випередження природного ходу часу порушує фізіологію нормального сну. Невиспана людина може бути небезпечною при керуванні машинами та механізмами. Підвищується ризик промислових і транспортних аварій і катастроф.

Тому сомнолог вважає, що фізіологічно правильним буде не переводити стрілки годинника, а змінити час початку робочого дня взимку і влітку. Так роблять в цілому ряді країн.

Наприклад, робочий день в осінні та зимові дні повинен починатися не раніше, ніж через півтора-дві години після пізнього сходу сонця. Навесні потрібно вводити "літні" режими праці - з більш раннім початком роботи і навчання. У такому разі фізіологічні ритми організму будуть відповідати природним добовим коливанням. На жаль, у багатьох людей, у тому числі й керівників, досі немає однозначного розуміння такої необхідності.

БЕЛТА