Католики в Білорусі заповідають свої органи після смерті для трансплантації

З ініціативи парафіян та за підтримки настоятеля католицького приходу Різдва Божої Матері в Гомелі (Білорусь), а також з благословення єпископа Казимира Великосельца в церкві проходить безпрецедентна акція: католики підписують добровільну згоду на використання після смерті своїх внутрішніх органів у трансплантології.

«Дарування своїх органів медицині - це теж справа любові до ближнього», - підкреслив настоятель церкви отець Славомир Ласковські.

«Католицька Церква закликає віруючих заповідати свої органи після смерті лікарням для трансплантації. Тому що так людина дає життя іншим людям. Однак на це має бути особиста згода людини. Закон Божий, на відміну від закону держави, наказує використовувати органи для пересадки тільки тих людей, які попередньо дали свою згоду на це. Ми декларуємо цю згоду для чистоти своєї совісті», - доповнив вікарій парафії отець Домінік Шиманскі.

Акцію вітає керівник РНПЦ «Трансплантації органів та тканин», головний позаштатний трансплантолог Міністерства охорони здоров'я Білорусі Олег Руммо.

«Нам дуже приємно, що віруючі нас підтримують. Так, з юридичної точки зору, такі заяви не мають сили, оскільки за білоруськими законами медики керуються презумпцією згоди. Тобто, лікарі використовують органи померлих людей без його заповіту або згоди родичів. Якщо ж людина принципово не хоче, щоб його органи в разі смерті могли пересадити іншому, вона має право написати заяву за місцем проживання, його дані занесуть до загального реєстру. Але акція, яку ви проводите, показує, що не нам, медикам, потрібні органи, а важко хворим людям, яких можна врятувати лише завдяки трансплантації», - заявив Олег Руммо.

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