Інтелект людини залежить від товщини кори головного мозку

Британські вчені знайшли генетичний зв'язок між інтелектом і сірою речовиною головного мозку, передає Gazeta.ru з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в ході дослідження вони вивчили зразки ДНК і МРТ-зображення мозку більш як 1,5 тис. здорових 14-річних дітей. Крім того, вчені змусили спостережуваних дітей пройти ряд тестів, пов'язаних з вербальним і невербальним інтелектом.

Потім вони вивчили 54 тис. генетичних варіантів, які, як вважають вчені, беруть участь в розвитку мозку.

На основі цього їм вдалося встановити, що діти з генетичними варіантами, які визначають більшу товщину кори лівої півкулі головного мозку, перевершують своїх однолітків по інтелекту. З іншого боку, вчені стверджують, що неправильно говорити про один «ген інтелекту», так як інтелект залежить від дуже багатьох генів.

Згодом дослідники провели ще один експеримент, в якому брали участь миші. Вчені вивчили ген NPTN, який координує взаємодію між нейронами головного мозку за допомогою синапсів. Їм вдалося встановити, що він по-різному виявляє себе в лівій і правій півкулях. Більше того, виявилося, що ліва півкуля більше залежить від мутацій цього гена, що, можливо, і є причиною відмінностей в інтелектуальних здібностях.

Вчені сподіваються, що їх дослідження сприятиме розумінню механізмів, що лежать в основі кількох психічних розладів, наприклад шизофренії і аутизму, а також проблем когнітивного характеру.