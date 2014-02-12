Продукти, які посилюють стрес

Дослідження показало, що така харчова поведінка не приносить полегшення, а є причиною посилення стресу, і приводить людину у ще тяжчий депресивний стан.

Фахівці з Гарварду довгий час досліджували проблему вживання вуглеводів в стресовому стані. Вони змогли встановити, що серед жінок, які вживали велику кількість червоного м'яса і їжі, що містить вуглеводи, на 41% частіше виникають хронічні депресивні стани. У список небажаних продуктів потрапили макарони, білий хліб і чіпси.

Також дослідження показало, що у тих жінок, у раціоні яких є оливкова олія, риба, невеликуа кількість вина і кави, значно рідше потрапляють до лікарів з діагнозом «депресія». Це свідчить про те, що людям у важких життєвих ситуаціях потрібно уважніше придивлятися до власного меню, щоб не погіршити свій стан.

www.med2.ru