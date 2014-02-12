Дослідники запропонували новий спосіб лікування септичного шоку

Дослідники з Нідерландів в дослідах на мишах показали, що одночасне інгібування цитокінів інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-18 може бути ефективним методом лікування септичного шоку.

У ході дослідження автори роботи вводили мишам з септичним шоком антагоніст рецептора інтерлейкіну-1 і антитіла до інтерлейкіну-18. Отримані результати свідчили про ефективність терапії, що дозволило вченим заявити про перспективність запропонованого ними методу. Також вони висловили надію, що ефективність терапії буде перевірена в клінічних дослідженнях.

Результати дослідження в черговий раз показали, що для лікування таких важких захворювань як сепсис необхідно створювати комплексні методи терапії.

В даний час антагоністи рецептора інтерлейкіну-1 використовуються в терапії ревматоїдного артриту, а блокатори інтерлейкіну-18 можуть застосовуватися в лікуванні деяких інших запальних захворювань.

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